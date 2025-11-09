Lazio, Sarri punta sui falsi 9: ma con l'Inter quanti tabù!

In assenza del contributo dei centravanti, in casa Lazio i gol vengono chiesti ancora alle ali: Isaksen e Zaccagni chiamati agli straordinari.

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - I centravanti steccano, le ali pungono. E allora Sarri chiede altri colpi a Zaccagni e Isaksen. Il capitano è vicino a essere coinvolto in 50 reti in Serie A con la maglia biancoceleste. Il danese ha colpito col Cagliari 211 giorni dopo l'ultimo gol in campionato, non ha mai segnato due volte di fila. "Noi abbiamo solo falsi nueve", Sarri non ha risparmiato una battuta sui centravanti. Un po' perché Castellanos non c'è, un po' perché nessuno tra lui e Dia garantisce gol da vero 9. Devono pensarci (ancora) Zaccagni e Isaksen a regalare reti e assist. "Nelle ultime tre partite - ha detto Sarri in conferenza - si sono viste due o tre versioni di Isaksen. La gara di Pisa fa parte dell’evoluzione normale di questo ragazzo dopo che ha sparato tutto in quella con la Juventus. Ci aspettiamo una crescita più costante. Ha potenzialità, vediamo se riesce a tirarle fuori fino in fondo".

Sarri ha sistemato la difesa, riporta Corriere dello Sport, ancora non è riuscito a sistemare la fase offensiva. La contrazione di gol subiti rispetto all'anno scorso è proporzionale alla contrazione di gol fatti. Sarri ha perso Taty e Cancellieri, ha ritrovato Isaksen solamente da poche partite, Zaccagni ha avuto un calo di media. I gol li sta chiedendo a tutti a turno. Dia è fermo alla marcatura col Verona, nelle sette partite di fila giocate da titolare non ha mai colpito. Addirittura, contro Pisa e Cagliari non ha mai tirato in porta. Ci sarà di nuovo contro l'Inter, la squadra contro cui ha giocato più minuti senza segnare.

Di fronte ci sarà, per l'appunto, la squadra di Chivu. Il miglior attacco della Serie A contro la Lazio, la squadra col maggior numero di clean sheet. Sempre l'Inter è la squadra che ha effettuato più conclusioni dopo un recupero offensivo e più conclusioni nello specchio. Un doppio allarme per la Lazio, che non vince a San Siro in A dal marzo 2019. Nelle ultime cinque gare si è registrata una media di 3.4 gol a match, hanno sempre segnato entrambe.