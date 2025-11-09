Calciomercato Lazio | Mandas via a gennaio? L'agente chiarisce

L'agente di Christos Mandas, Diego Tavano, ha fatto il punto sul futuro del portiere greco svelando di una sua possibile partenza a gennaio.

Il futuro di Mandas - che come vi abbiamo raccontato in esclusiva piace anche al Milan - sarà lontano dalla Lazio e forse già da gennaio. A svelarlo è stato lo stesso agente del portiere greco, Diego Tavano, che nel corso del podcast 'Calcio con Fulmi' ha svelato di aver già avuto contatti con alcuni club inglesi.

IL MOMENTO DI MANDAS - "Mandas è un ragazzo fantastico, che merita tanto. Il percorso era quello giusto, quello di farlo crescere, lui stava rispondendo alla grande e tutto andava nel verso giusto. Adesso le scelte sono diverse, non le discuto, sicuramente c'è una perdita del valore del giocatore da parte dell'azienda Lazio".

IL FUTURO DI MANDAS - "Abbiamo parlato con dei club inglesi, non top, che volevano mettere molti soldi. A gennaio si potrà valutare una cessione del giocatore, ma sicuramente a molto meno. Lo abbiamo portato a 1 milione di euro e oggi vale almeno 10, la richiesta della Lazio è molto più alta".

Pubblicato l'8/11 alle 13.40