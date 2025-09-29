Lazio, Vecino fuori dai convocati per il Genoa: ecco il motivo

Vecino ancora fuori dai convocati. L'uruguaiano, fermo da inizio agosto, non ci sarà nella trasferta della Lazio contro il Genoa a Marassi. Sulle sue condizioni è intervenuta la società biancoceleste con il seguente messaggio: "Vecino è rimasto a Roma per precauzione e finire definitivamente il recupero".

Pubblicato il 28/09