Inter - Lazio, qualità a confronto: Isaksen sfida Bastoni
RASSEGNA STAMPA - Un duello ricco di qualità e fantasia è pronto a incendiare la corsia di destra durante Inter - Lazio. Dopo essere tornato al gol contro il Cagliari, Gustav Isaksen è chiamato a un'altra prova super contro la squadra di Chivu, visto che di fronte si ritroverà Alessandro Bastoni, braccetto di sinistra nerazzurro che, alle grandi capacità difensive, unisce un'attitudine offensiva fuori dal comune per uno del suo ruolo.
Ad analizzare la sfida tra i due è La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come dai diversi stili di gioco dei due possa nascere uno scontro davvero interessante. Da una parte il dribbling e gli acuti del danese, dall'altra le discese e l'originalità del difensore della Nazionale.
Eletto migliore in campo contro Juventus e Cagliari, ora Gus vuole confermare il suo grande momento di forma, ma l'avversario che avrà di fronte lo costringerà a fare gli straordinari anche in fase di ripiegamento, rendendogli la vita tutt'altro che facile.