Inter, Amadeus preoccupato per la Lazio: le sue parole
09.11.2025 13:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Il conduttore televisivo e noto tifoso dell'Inter Amadeus è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com per parlare della gara di questa sera contro la Lazio di Sarri. Di seguito le sue dichiarazioni.
"Quella con la Lazio è sempre una partita a sé. Io ero all'Olimpico il 5 maggio 2002, per dire: la Lazio è sempre una squadra che ci crea problemi. Mi aspetto una partita con dei gol, è sempre una partita che regala spettacolo".
"Mi aspetto poi che se l'Inter vorrà davvero vincerla, saprà farla sua. Oggi non sarà esattamente una partita Scudetto, però visto l'affollamento che c'è in vetta, chi perde punti può avere problemi poi a recuperare terreno".