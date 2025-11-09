Inter - Lazio, Mazzola e la richiesta a Chivu: ecco cos'ha detto

Parole al miele di Sandro Mazzola per Chivu e la sua Inter. La leggenda interista, che ha appena compiuto 83 anni, ha parlato della squadra nerazzurra ai taccuini de La Gazzetta dello Sport in vista della prossima partita contro la Lazio. Di seguito le sue parole sul tecnico.

"Chivu? L'unica cosa che posso dirgli è di non accontentarsi mai e chiedere sempre di più, a se stesso e ai suoi giocatori: lui è un ragazzo serio, preparato e umile, mi piaceva tanto anche come giocatore e sono sicuro che farà una grande carriera anche da allenatore".

"Intanto, inizi col riportare il tricolore qua a Milano: quando lo metti al petto ti senti molto... elegante. L'ultima Champions è finita malissimo, lo so, ma in questa la partenza è buona: se sei all'Inter, bisogna crederci sempre".