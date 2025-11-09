Inter - Lazio, scintille tra Gila, Guendouzi e Cataldi: il motivo
09.11.2025 21:20 di Christian Gugliotta
Dopo meno di tre minuti di gioco, l'Inter è riuscita a sbloccare la sfida di San Siro contro la Lazio grazie alla splendida rete realizzata da Lautaro Martinez, che ha portato i nerazzurri in vantaggio.
Come riportato da Alessio De Giuseppe, bordocampista di Dazn, in seguito alla rete incassata dai biancocelesti è andato in scena un confronto abbastanza acceso tra Gila, Guendouzi e Cataldi, che hanno discusso proprio delle mancanze che hanno portato al gol dell'1-0.