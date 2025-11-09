Lazio, i tifosi invadono Milano: le immagini del pre-partita - VIDEO
I tifosi della Lazio, a Milano, hanno invaso un locale romano di proprietà di un tifoso biancoceleste che ha pubblicato le immagini sui propri social
09.11.2025 17:40 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
I laziali invadono Milano. In vista della partita di questa sera contro l'Inter, che chiuderà l'undicesima giornata di Serie A, i tifosi biancocelesti si sono caricate per le vie del capoluogo lombardo intonando cori e caricando l'ambiente.
A mostrare il clima festoso che ha caratterizzato alcuni gruppi di laziali, è stato il proprietario di un ristorante milanese, di dichiarata fede laziale, che ha pubblicato sui profili social del locale un video in cui riprende dei tifosi intonare 'I Giardini di Marzo' di Lucio Battisti: canzone iconica che accompagna le sfide casalinghe della Lazio.
Lo stesso ristoratore, di dichiarata fede laziale, si riprende mentre scherza con alcuni presenti accertandosi della loro fede prima di farli entrare.