PAGELLE Inter-Lazio: Isaksen-Lazzari, danno immediato. Zac l'ultimo a mollare
PROVEDEL 6: Il tiro di Lautaro è imprevedibile, si infila sotto la traversa mentre la traiettoria esce verso il palo. Può solo guardare. In uscita bassa non arriva sul cross basso di Dimarco per Bonny.
LAZZARI 5: Due situazioni simili in due minuti, la seconda è quella in cui si scansa mentre Isaksen corre all’indietro pressato. Quando gliela rubano, sta più avanti rispetto ai calciatori dell’Inter ed è tagliato fuori. Dimarco, poi, gli sfila alle spalle per l'assist del 2-0.
Dal 68' PELLEGRINI 6: Dentro quando ormai i giochi sono praticamente fatti. Spara addosso a Sommer il tiro che avrebbe accorciato le distanze.
GILA 6: La rete interista nasce all’improvviso, nessuno era preparato a quella palla persa. Si fa sorprendere nel secondo tempo da Lautaro, lascia rimbalzare il pallone, probabilmente subisce fallo, ci voleva comunque più determinazione. Sfortunato sul colpo di testa che colpisce l'incrocio e poi la linea di porta.
ROMAGNOLI 5,5: Recuperato in extremis, il suo utilizzo è stato il dubbio di tutta la settimana. Bonny lo sorprende in area, colpisce dietro di lui calciando a porta vuota.
Dal 75' PROVSTGAARD 6: Nel finale prende il posto che aveva desiderato nei giorni di preparazione al match.
MARUSIC 6: Confermato a sinistra visto l’impiego di Lazzari. Con Dumfries è un bella sfida tra trattori, tutto sommato se la cava anche se la spinta offensiva è inesistente. Poi cambia corsia con Pellegrini in campo.
GUENDOUZI 5,5: Non chiude in tempo sul destro di Lautaro, non si aspetta un errore simili dei compagni sulla destra. Cerca di accompagnare le ripartenze, non sempre viene premiato. Nella ripresa ci prova dal limite, Sommer blocca senza problemi.
CATALDI 5,5: Prova a coordinare tutti quelli che gli ruotano intorno: indica i movimenti e a chi scaricare il pallone per evitare il pressing nerazzurro e cercare gli spazi per affondare. Grande lancio con il sinistro per Zaccagni, nasce l’azione più pericolosa fino all’intervallo. La stanchezza si fa sentire col passare dei minuti, tanto da spingere Sarri al cambio.
Dal 65' VECINO 6: Aveva accorciato subito male su Zielinski al limite, la Lazio si salva per il tocco di mano di Dimarco a inizio azione.
BASIC 5,5: Meno in palla rispetto alle altre partite stagionali, nel conto va messo naturalmente il valore dell'avversario. Poco coinvolto nella manovra, non riesce proprio a esprimersi.
ISAKSEN 5: Mangiato da Bastoni, traccheggia troppo gliela sfilano e l’Inter passa. Non si può iniziare così molli a San Siro. Il resto non è così meglio: rimane il danno a inizio gara che compromette tutto prima ancora di iniziare.
Dal 65' PEDRO 6: Tenta col mancino, viene fischiato per la doppietta alla penultima della scorsa stagione. Anche per lui il trattamento dell'Inter non è dolce.
DIA 5: Buona sponda di testa per Isaksen, crea i presupposti per la prima occasione biancoceleste, almeno potenziale. Poi Acerbi gli prende le misure e vince tutti i duelli. Neanche stasera tira mezza volta in porta.
Dal 65' NOSLIN 6: Centravanti per mezzora, recupero compreso. C'è poco da fare. E infatti fa poco.
ZACCAGNI 6,5: Tartassato dai falli dell’Inter, ne fa ammonire tre e sono pure pochi. Si accentra e prova il destro, non era semplice dopo aver tagliato fuori un paio d’avversari. Si innervosisce alla lunga, è pure comprensibile. Manganiello ne grazia diversi di interisti. Regala a Pellegrini un assist d'oro sciupato.
ALL. SARRI 5,5: Colpito a freddo, se ci voleva un’impresa all’inizio, figuriamoci dopo il gol subìto in apertura. La Lazio torna a casa con una sconfitta che difficilmente poteva essere evitata, soprattutto con un approccio simile.
INTER (3-5-2): Sommer 6,5; Akanji 5,5, Acerbi 6,5, Bastoni 6,5; Dumfries 6 (Carlos Augusto 5,5), Barella 6, Calhanoglu 6 (Frattesi sv), Sucic 5,5 (Zielinski 6), Dimarco 7; Bonny 7 (Esposito sv), Lautaro Martinez 7 (Thuram 6). All.: Chivu 7.