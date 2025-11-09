Inter - Lazio, le formazioni ufficiali: le scelte di Sarri e Chivu
09.11.2025 19:49 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
LE FORMAZIONI UFFICIALI
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Bonny, Lautaro Martinez. A disp.: J. Martinez, Calligaris, De Vrij, Zielinski, Thuram, Luis Henrique, Frattesi, Diouf, Carlos Augusto, Bisseck, Esposito. All.: Chivu
LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Provstgaard, Patric, Pellegrini, Hysaj, Vecino, Belahyane, Noslin, Pedro. All.: Sarri.