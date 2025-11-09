Lazio, Fabiani interviene a Dazn sulle dichiarazioni di Sarri

Angelo Fabiani, ds della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare il match Inter - Lazio e l'intervento di Maurizio Sarri.

Inter - Lazio irrompe nel tempio del calcio. A pochi passi dal big match, è intervenuto ai microfoni di Dazn il ds Fabiani: “La Lazio non può arrivare da nessuna parte? Io penso che Sarri sia un fuoriclasse dentro e fuori, è giusto non creare aspettative per non caricare i ragazzi eccessivamente, quello che ha detto ci sta tutto e va bene così.

Infortuni? Oggettivamente c’è stato una avvio di campionato difficile, Sarri non ha mai lavorato con tuti glie effettivi ma c’è stata una grande forza da parte di tutti, anche delle seconde linee che hanno dimostrato forza, carattere e fatto gruppo. Questa squadra ha sbagliato solo la partita a Como, nei derby i punti non ci stava la sconfitta, come col Sassuolo".