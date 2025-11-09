Lazio, Lazzari sul segreto di Sarri in difesa: le parole a Dazn
Manuel Lazzari commenta la partita che andrà in scena tra pochi minuti a San Siro Inter - Lazio
09.11.2025 19:52 di Ludovica Lamboglia Twitter: @@ludolamboglia
Le luci calde di San Siro sono pronte ad illuminare il big match Inter - Lazio. Queste le dichiarazioni di Lazzari ai microfoni di Dazn nel pre partita: “Sicuramente il mister ha detto bene a parlare di folli, sappiamo della forza dell’Inter, una delle migliori in Europa. La partita è complicata ma siamo venuti qui pe r giocarcela sperando di partire forti. Clean sheet? Questo è tutto lavoro del mister, sappiamo quanto ci tenga, essere da al sesto in dieci partite è importante, ci lavoriamo tutte le settimane con la linea”.