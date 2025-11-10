FORMELLO - Lazio, ora la sosta: chi parte e chi recupera
FORMELLO - Il ciclo di partite della Lazio si chiude con una sconfitta contro l'Inter. Ora spazio alle nazionali, c'è la sosta: si tornerà in campo tra quasi due settimane, ovvero il 23 novembre all'Olimpico contro il Lecce. Per quella data dovrebbero tornare a disposizione sia Castellanos che Nuno Tavares; ci vorrà un po' più di tempo, invece, per Cancellieri.
Discorso a parte per Rovella, ancora alle prese con la pubalgia. Da settimane porta avanti la terapia conservativa, non ci sono certezze sul suo recupero. Durante la pausa si attendono novità sulle sue condizioni. A San Siro Romagnoli ha giocato da titolare, anche se non al 100%. L'indurimento al bicipite femorale della coscia destra resta.
Intanto però Sarri in questi giorni sarà costretto a lavorare a Formello senza Mandas, Marusic, Hysaj, Isaksen, Dia e Zaccagni, che partiranno con le rispettive nazionali. Una volta tornati tutti alla base scatterà la vera preparazione per la sfida contro il Lecce.