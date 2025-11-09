Inter-Lazio, Cucchi dà i meriti a Sarri e alla squadra: le parole
L'ex telecronista, tifosissimo della Lazio, ha commentato la gara giocata contro l'Inter a San Siro dalla squadra di Sarri
09.11.2025 23:50 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Non riesce la Lazio di Sarri a infilare il settimo risultato utile consecutivo. I biancocelesti si arrendono all’Inter che, a San Siro, si impone per 2-0 con le reti di Lautaro nel primo tempo e di Bonny nella ripresa.
Al termine della sfida Riccardo Cucchi ha commentato il ko dando però il merito alla squadra di Sarri di averci provato fino alla fine.
“L’Inter è tecnicamente superiore alla Lazio. È indiscutibile. Proprio per questa ragione non posso rimproverare nulla ai biancocelesti e a Sarri”, queste le sue parole.
