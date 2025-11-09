Lazio, Sarri su Guendouzi: cosa è cambiato dopo il derby

Il tecnico biancoceleste si è soffermato anche sulla prestazione del francese che si è reso pericoloso con un tiro dalla distanza

Una buona occasione che ha trovato però un Sommer reattivo. Mateo Guendouzi ha provato a mettere la sua firma nella gara contro l’Inter senza però riuscire ad incidere.

In conferenza stampa anche mister Sarri ha parlato del momento che sta vivendo il francese: "Non lo ricordo più nervoso di un paio di anni fa, mi sembra sia sugli stessi livelli, gioca sui nervi e va bene così. Nel derby ha preso un'espulsione stupida, da lì il suo atteggiamento è cambiato".

"Mi sembra che riesca a contenersi maggiormente. Noi nelle ultime partite siamo la squadra che ha preso meno ammonizioni e siamo terzi nelle classifica globale a livello di sanzioni. La mentalità si sta raddrizzando".

