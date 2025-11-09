Lazio, Cataldi spiega l’obiettivo: le parole in conferenza

TUTTOmercatoWEB.com

Dopo la sconfitta contro l'Inter, il centrocampista della Lazio Danilo Cataldi ha parlato in conferenza stampa. Di seguito le sue parole: “Siamo stati bravi, prendere subito gol contro una squadra così forte non è facile. Noi invece siamo rimasti ordinati, compatti, poi è normale che bisogna fare qualcosa di più per riprendere le partite. Questo è il rammarico, ma eravamo difronte alla squadra più forte del campionato e tra le più brave s’Europa. Questa partita ci deve insegnare tanto e ci deve far lavorare”.

“Dobbiamo crescere nel tenere più la palla e nelle uscite da dietro, ne abbiamo parlato. È lo step da fare, in difesa siamo pronti e ordinati. Per correre di meno dobbiamo crescere nel possesso palla, ci dobbiamo lavorare. Credo che una squadra differente rispetto a quella di qualche anno fa, siamo più di strappo che di palleggio. Su alcune cose possiamo ancora migliorare.

“Quando si gioca per la Lazio, almeno per me, ci sono sempre pressioni. Non ci possiamo accontentare di fare una stagione anonima, l’obiettivo è quello. Questo mese ci può dare qualche insegnamento, non è stato facile allenarci in pochi nelle ultime settimane. Siamo una squadra unita, ordinata e che dà tutto, speriamo di recuperare il prima possibile giocatori importanti per salire di più in classifica”.

“Mercato a gennaio? Domanda difficile. Non siamo a conoscenza di queste cose e non ci informiamo neanche, non è il nostro mestiere. Dobbiamo andare in campo e dare il massimo, poi non so come si evolverà la situazione a gennaio dopo quanto successo quest’estate. Quando fai il calciatore pensi a giocare e ad allenarti, il resto non ci riguarda”.

