Lazio la più bersagliata in Italia: il dato sui falli subiti è record
RASSEGNA STAMPA - In un campionato in cui si detiene il record di falli (media di 27 a partita) la squadra più bersagliata è la Lazio: 190 falli subiti in 11 partite, media di 17,2 a gara. Come riporta il Corriere dello Sport, basti pensare che a San Siro si sono contati 26 falli contro i tre gialli sventolati dall’arbitro Manganiello che hanno fatto infuriare Sarri. Centonovanta falli incassati, 5 in più della Fiorentina seconda (185), seguono Cagliari (169), Bologna (167), Sassuolo (157) e Como (150).
E le big? A parte il Napoli 11º (134 falli subiti), stanno tutte in fondo alla classifica: 14º il Milan (131), 16ª l’Inter (126), subito dietro la Juve (122). Chiude il Torino (114), Atalanta (98) e Verona (90).
"Noi nelle ultime partite siamo la squadra che ha preso meno ammonizioni... Anche da questo punto di vista la mentalità sta migliorando", così il tecnico dalla pancia della Scala del Calcio. Sono solo 16 le ammonizioni subite dalla Lazio in 11 partite, media molto più bassa rispetto alla scorsa stagione.
