Ex Lazio | Mancini torna ad allenare: ha accettato l'Al Sadd
Nuova avventura per Roberto Mancini. L'ex allenatore della Nazionale italiana si prepara a sedersi sulla panchina dell'Al Sadd, in Qatar.
10.11.2025 16:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Torna ad allenare Roberto Mancini. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, ha accettato l'offerta dell'Al Sadd, il più importante club del Qatar.
Dopo le esperienze con la Nazionale italiana e l'Arabia Saudita, l'ex calciatore della Lazio ha deciso di firmare il contratto di un anno che gli è stato proposto.
L'offerta era arrivata tempo fa, Mancini aveva preso tempo per riflettere e decidere con calma. Alla fine è arrivato il 'sì' definitivo: è pronto a tornare in panchina.