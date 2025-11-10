Inter - Lazio, che incubo per Isaksen: le pagelle dei quotidiani
RASSEGNA STAMPA - Una serata da dimenticare per Gustav Isaksen. Dopo appena due minuti, l'esterno danese ha peccato di leggerezza e non ha retto la pressione degli avversari. Causa e effetto: il pallone perso finisce sul destro di Lautaro Martinez che in precario equilibrio colpisce male il pallone, ma è solo in questo modo che poteva finire lì sotto al sette, con Provedel che può solo restare fermo a guardare.
Chi bene inizia è a metà dell'opera. Il detto vale ovviamente per l'Inter. Dal canto suo, la Lazio è partita subito in svantaggio e, seppur sia rimasta sempre in partita, la montagna da scalare era troppo alta e ripida. La colpa è di tutti, ma è chiaro che l'errore di Isaksen è costato tanto sia a lui che alla sua squadra. Ecco di seguito le pagelle dei quotidiani:
CORRIERE DELLO SPORT - Isaksen 4,5
GAZZETTA DELLO SPORT - Isaksen 5
TUTTOSPORT - Isaksen 5
IL MESSAGGERO - Isaksen 4
IL TEMPO - Isaksen 5