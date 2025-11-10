Lazio, Pellegrini chiede chiarezza alla società: le parole
La Lazio perde 2-0 contro l'Inter a San Siro. La strada si mette subito in salita dopo il gol subito al 3' da Lautaro Martinez, ma i biancocelesti provano a reagire ed evitano un finale decisamente più amaro di quello che si poteva prospettare dopo un avvio del genere. Ad analizzare la partita è stato anche Luca Pellegrini, intervenuto ai microfoni di Rai Sport dopo il triplice fischio. Il terzino classe 1999 ha detto la sua sulla prova della squadra, rivolgendosi poi alla società per avere chiarezza sull'obiettivo stagionale.
LA PARTITA - "Non è stata la miglior Lazio, ma neanche la peggiore. Non abbiamo avuto un approccio fantastico, pendere gol dopo 3' non è il massimo. Io sono abituato a guardare entrambe le facce della medaglia. Siamo partiti male, ma con una squadra del genere rischi anche una débâcle, quindi siamo stati bravi a restare in partita. Abbiamo avuto anche due occasioni sul finale. Secondo me l'Inter ha meritato, però insomma con una fortuna diversa saremmo riusciti a fare qualcosa di meglio anche noi".
OBIETTIVO - "Bisognerebbe chiederlo alla società. Io parlo per me e penso a migliorarmi ogni giorno, guardare troppo avanti in questo momento è controproducente per il nostro percorso. Dobbiamo lavorare su tutti i dettagli che ci portano a fare la differenza nelle partite".