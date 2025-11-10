Lazio, rischi il secondo anno senza Europa: il dato che spaventa

Gli uomini di Sarri rischiano di rimanere fuori dall'Europa per il secondo anno di fila, come non accade da quasi vent'anni...

RASSEGNA STAMPA - Dopo undici giornate di campionato, la Lazio si trova al nono posto in classifica. La forbice non è ampia, nessuno sta correndo particolarmente in questa stagione. Ma la Lazio sta rischiando di rimanere fuori dalle competizioni europee per il secondo anno di fila.

L'ultima posizione ad oggi valida per la Conference League, il sesto posto, è occupata dal Como e dista quattro punti. Non sono tanti, ma in un corsa che si gioca al millimetro ogni passo falso può risultare decisivo sulla linea del traguardo. Il campionato è una maratona, non una 100 metri e l'importante è che alla fine raggiunga l'obiettivo.

Lo meritano soprattutto i tifosi, vogliosi di rivedere la propria squadra in Europa. Qualora non accadesse, la Lazio tornerebbe indietro di quasi vent'anni. Come riporta il Corriere della Sera, l'ultima volta che la Lazio non si è qualificata per due anni di fila in competizioni europee era nel biennio 2005/06 e 2006/07.