Inter - Lazio, Isaksen si scusa: il messaggio per i tifosi - FOTO
Serata da protagonista (in negativo) per Gustav Isaksen. L'errore del danese a inizio partita ha spalancato le porte alla vittoria nerazzurra e lui si scusa sui social.
10.11.2025 08:45 di Simone Locusta
Una domenica milanese da dimenticare per Gustav Isaksen. Reduce da prestazioni di qualità e dal gol contro il Cagliari, l'esterno danese è partito subito in salita perdendo una palla sanguinosa che ha portato al vantaggio immediato nerazzurro, con Lautaro Martinez che ha scagliato - anche in maniera fortunosa - il pallone all'incrocio dei pali con una traiettoria imparabile.
Ciò che conta dopo la caduta è sapersi rialzare e Isaksen non ha intenzione di rimanere per terra. Dopo la sconfitta contro l'Inter, Gus si è scusato con i tifosi per com'è andata la partita. Ecco di seguito il messaggio social:
"Mi dispiace per questa partita, non è stato quello che speravamo. Ci rialzeremo e lavoreremo duro per tornare più forti".