Inter-Lazio, Zaccagni e poco altro: le pagelle dei quotidiani
RASSEGNA STAMPA - La Lazio esce da San Siro con la consapevolezza di aver fatto una buona gara, ma anche che il gap con l'Inter è probabilmente troppo profondo in questo momento storico per poter pensare di fare risultato a Milano. Ne ha parlato Sarri in conferenza stampa, evidenziando quello che dal campo è sembrato evidente agli occhi di tutti.
Il rammarico restano i due gol subiti anche a causa di alcuni errori individuali: il pallone perso ingenuamente da Isaksen e quello di Cataldi in occasione della rete di Bonny. Una gestione rivedibile del pallone avrebbe potuto scongiurare le due reti, causate però anche da una pressione forsennata e spietata della squadra di Cristian Chvu.
l risultato di 2-0, però inganna rispetto all'economia del match. L'Inter meritava di vincere, ma la Lazio sfiora più volte un finale infuocato: prima colpendo il palo con Mario Gila e poi sfiorando il 2-1 con Pellegrini che, imbucato da Zaccagni, conclude addosso a Sommer. Proprio Zaccagni è tra i giocatori migliori della partita, per il suo sacrificio, per i tanti falli e gialli conquistati che lo portano a essere indicato dai quotidiani spotivi e non come il giocatore migliore a disposizione di Sarri.
CORRIERE DELLO SPORT - Provedel 6; Lazzari 5 (68` Pellegrini 6), Gila 5,5, Romagnoli 5,5 (75` Provstgaard 6), Marusic 5,5; Guendouzi 5, Cataldi 5 (65` Vecino 5,5), Basic 5; Isaksen 4,5 (65` Noslin 5,5), Dia 5 (65` Pedro 6), Zaccagni 6,5. All.: Sarri 5,5;
GAZZETTA DELLO SPORT - Provedel 6; Lazzari 5 (68` Pellegrini), Gila 6,5, Romagnoli 5,5 (75` Provstgaard), Marusic 6; Guendouzi 5, Cataldi 5,5 (65` Vecino), Basic 5,5; Isaksen 5 (65` Noslin), Dia 5 (65` Pedro), Zaccagni 6,5. All.: Sarri 5,5;
TUTTOSPORT - Provedel 6; Lazzari 5.5 (68' Pellegrini 6), Gila 5.5, Romagnoli 5.5 (75' Provstgaard s.v.), Marusic 6; Guendouzi 6, Cataldi (65' Vecino 6), Basic 5.5; Isaksen 5 (65' Pedro 6), Dia 5 (65' Noslin 5.5), Zaccagni 6.5. All. Sarri 5.5;
IL MESSAGGERO - Provedel 5; Lazzari 5 (68` Pellegrini 5,5), Gila 5,5, Romagnoli 5 (75` Provstgaard 6), Marusic 5; Guendouzi 5, Cataldi 5,5 (65` Vecino 5,5), Basic 4,5; Isaksen 4 (65` Noslin 5), Dia 5 (65` Pedro 6,5), Zaccagni 7. All.: Sarri 5,5;
IL TEMPO - Provedel 6; Lazzari 5 (68' Pellegrini 6), Gila 6, Romagnoli 5.5 (75' Provstgaard 6), Marusic 6; Guendouzi 5.5, Cataldi 5.5 (65' Vecino 6), Basic 5.5; Isaksen 5 (65' Pedro 6), Dia 5 (65' Noslin 6), Zaccagni 6.5. All.: Sarri 5.5;
