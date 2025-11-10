Italia, rush finale per Gattuso: le parole in conferenza stampa
Stop al campionato e via, di nuovo, alla Nazionale con l’Italia che si è ritrovata a Coverciano per le ultime due gare del girone di qualificazione alla Coppa del Mondo 2026 contro Moldova, il prossimo 13 novembre, e la Norvegia il prossimo 16 novembre a Milano.
In conferenza stampa ecco le parole del ct Gattuso: “Non sarà una scampagnata, non siamo qui 7-8 giorni per passeggiare... Voglio vedere massimo impegno, sono partite ufficiali e noi indossiamo la maglia azzurra”.
Su Chiesa: "Io parlo spesso con lui e bisogna rispettare le scelte, le problematiche che ognuno di noi ha”.
Sull’ipotesi di anticipare l’ultima giornata di Serie A prima dei play-off: “Non si può. Questo mese abbiamo lavorato 4-5 giorni di fila su tutto il programma, non c'è lo spazio. Si potrà trovare uno spazio a febbraio per stare 1-2 giorni qui, sperando di riuscirci. I calendari sono pieni. Sarà noi essere bravi, andare a trovare i ragazzi, andare a cena con loro. Riuscire a gestirla così”.
