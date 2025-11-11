Calciomercato Lazio | Sarri alza la voce: i ruoli da rinforzare

RASSEGNA STAMPA - Quella di San Siro è stata una partita che riapre inevitabilmente qualche ferita dalle parti di Formello. Facile esaltarsi dopo una vittoria e deprimersi dopo una sconfitta, ma bisogna essere in grado di mantenere equilibrio e lucidità. Cosa che è assolutamente in grado di fare Sarri. Ieri il tecnico biancoceleste ha ammesso di stare tranquillo: mentre un mese fa era preoccupato dalla condizione di suoi, oggi vede la squadra in crescita.

La Lazio parte male, ma poi cerca di rimanere in partita nonostante un'Inter nettamente più forte. Il percorso è quello giusto, i risultati sono positivi ed escluso qualche passo falso, che nell'economia di una stagione ci può stare, Sarri sta raddrizzando una situazione che non ha mai smesso di deragliare da giugno. Con il mercato come punta dell'iceberg.

Sarri tende una mano ai tifosi, alla società e al gruppo. Accetterà tutto, ma aspetta novità in merito al mercato. Se a gennaio si potrà operare liberamente, il tecnico biancoceelste chiede a gran voce che si operi secondo i suoi dettami e la sua volontà per iniziare a (ri)costruire la Lazio del futuro. Secondo La Repubblica, Sarri vorrebbe almeno quattro acquisti: il nome in cima è Insigne, poi una mezzala, un terzino e un regista nel caso in cui Rovella non dovesse dare garanzie fisiche.

Pubblicato il 10/11