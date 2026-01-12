Serie A, manita della Juve alla Cremonese: agganciate Roma e Napoli
12.01.2026 23:15 di Christian Gugliotta
Tutto troppo facile per la Juventus, che nel posticipo del lunedì sera travolge 5-0 la Cremonese. Ad aprire le marcature è la rete di Bremer al 12', seguita pochi minuti più tardi da quella di David.
I bianconeri chiudono il primo tempo sul 3-0 grazie a Yildiz che, dopo essersi visto parare un rigore da Audero, riesce a spingere la successiva ribattuta in rete. Nella ripresa la squadra di Spalletti dilaga, calando il poker grazie a un autogol di Terracciano e fissando il risultato sul definitivo 5-0 con McKennie.
La Juventus trova, così, la sua quinta vittoria nelle ultime sei partite e sale a 39 punti in classifica, agganciando Napoli (con una partita da recuperare) e Roma al terzo posto.
