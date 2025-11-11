Lazio, riecco Castellanos: quando torna l'argentino

L'attaccante argentino ha saltato cinque partite da quando si è fermato a ottobre e senza di lui la squadra ha segnato appena tre gol

RASSEGNA STAMPA - Crisi d'astinenza in casa Lazio. Senza i gol di Dia e, soprattutto, senza Castellanos, l’attacco biancoceleste si è inceppato. La sosta arriva al momento giusto, con l’obiettivo di recuperare l’argentino per la gara contro il Lecce, o almeno questo è il piano studiato a Formello, come riporta il Corriere dello Sport.

Dalla sua ultima apparizione, il Taty ha saltato cinque partite e nel frattempo, la Lazio ha segnato appena tre volte con Basic, Isaksen e Zaccagni. Zero tracce degli attaccanti centrali: nessun gol di Dia, sempre schierato dal primo minuto, e nessun contributo nemmeno da chi è subentrato, come Pedro o Noslin.

Castellanos non gioca dal match contro il Torino dello scorso 4 ottobre. Dopo quella data ha saltato le sfide con Atalanta, Juventus, Pisa, Cagliari e Inter, frenato da una lesione muscolare di secondo grado al retto femorale rimediata al termine della precedente sosta. Ora il peggio sembra finalmente alle spalle. Il percorso prevede un’altra settimana di gestione controllata e poi il ritorno alle sedute con i compagni. Finora ha lavorato a parte, in campo ma in orari differenti dal resto della squadra. Il rientro è vicino, e la fase di stop sarà decisiva per l’ultima conferma.

