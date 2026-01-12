Roma-Raspadori, club spazientito e agente a Madrid: cosa succede?

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Giacomo Raspadori sta facendo perdere la pazienza alla Roma. Come riporta Corriere dello Sport, l'attaccante sta infatti pensando di tornare al Napoli, la stessa squadra lasciata in estate poiché giocava poco. Per farlo ha dunque messo in stand-by i giallorossi, che gli avrebbero garantito titolarità, centralità e uno stipendio da circa 4 milioni a stagione. Un rebus che a Trigoria fanno difficoltà a comprendere.

La Roma adesso è stanca e nessuno si spiega la scelta che riporta al Napoli. Scelte di vita, ma i giallorossi non possono attendere in eterno. Ora a Massara serve una risposta definitiva, il tempo è scaduto ed è anche per questo che il suo agente oggi sarà a Madrid.

L'alternativa ha un nome e cognome: Donyell Malen. Ventisei anni, attaccante dell'Aston Villa arrivato un anno fa per 25 milioni di euro dal Borussia Dortmund e che però non è riuscito ad incidere. La Roma tratta sulla base di un prestito con diritto di riscatto, stessa formula di Bailey.