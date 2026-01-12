Verona-Lazio: le pagelle dei quotidiani: Gila il migliore, Isaksen deludente
La Lazio torna alla vittoria dopo la sconfitta contro il Napoli e il pareggio con la Fiorentina nelle due gare casalinghe. Contro il Verona basta il cross di Lazzari deviato da Nelsson per consentire ai biancocelesti di conquistare i tre punti. Buona prova della difesa al Bentegodi, con Mario Gila che si prende il titolo di migliore in campo secondo tutti i principali quotidiani sportivi. Positivi gli esordi sia di Taylor che di Ratkov, quest'ultimo entrato a gara nel corso della ripresa.
Passando invece alle note dolenti, prendono l'insufficienza sia Noslin, tornato dal turno di squalifica scontato contro la Fiorentina, che Isaksen. Il danese continua a deludere nelle prestazioni, confermando di vivere un periodo tutt'altro che positivo in questo spezzone di stagione. Male anche Cancellieri. Vediamo insieme, allora, come sono state giudicate le prove degli interpreti in campo da Corriere dello Sport, Gazzetta e Il Messaggero:
CORRIERE DELLO SPORT - Provedel 6,5, Marusic 6,5, Gila 7, Romagnoli 7, Pellegrini 6, Lazzari (dal 10’ st) 7, Vecino 6, Cataldi 6, Rovella (dal 24’ st) 5,5, Taylor 6, Belahyane (dal 47’ st) sv, Isaksen 4,5, Pedro (dal 24’ st) 6, Noslin 5, Ratkov (dal 10’ st) 6, Cancellieri 5,5, Sarri 6,5.
IL MESSAGGERO - Provedel 6,5, Marusic 6,5, Gila 7, Romagnoli 6,5, Pellegrini 6, Lazzari (dal 10’ st) 6,5, Vecino 6, Cataldi 6, Rovella (dal 24’ st) 6, Taylor 6, Belahyane (dal 47’ st) sv, Isaksen 5, Pedro (dal 24’ st) 6, Noslin 4, Ratkov (dal 10’ st) 6, Cancellieri 5,5, Sarri 6,5.
LA GAZZETTA DELLO SPORT - Provedel 6,5, Marusic 6,5, Gila 7, Romagnoli 6, Pellegrini 5, Lazzari (dal 10’ st) 6,5, Vecino 6, Cataldi 6, Rovella (dal 24’ st) 6, Taylor 6, Belahyane (dal 47’ st) sv, Isaksen 5,5, Pedro (dal 24’ st) 6, Noslin 5, Ratkov (dal 10’ st) 6, Cancellieri 5, Sarri 6,5, Sarri 6.