Verona - Lazio, Isaksen (ancora) sottotono: anche i quotidiani lo bocciano
È un Isaksen ancora irrimediabilmente sottotono quello visto al Bentegodi in occasione di Verona-Lazio. Il danese ha ricevute l'insufficienza da parte di tutti i tre principali quotidiani sportivi presi in considerazione. Il Corriere dello Sport gli assegna un 4,5, motivandolo in questo modo: "Viene costantemente contrastato da almeno due giocatori del Verona. Poca qualità quando ha l’opportunità di cercare il dribbling".
Mezzo voto in più dal Messaggero, che aggiunge: "Affronta la sfida contro la coppia Frese e Valentini, che fa ammonire dopo un quarto d'ora. Li punta sempre, a volta con successo e altre no, creando sempre molta confusione. Sua la percussione in area da cui nasce l'occasione di Noslin. Cala dopo un'ora, come spesso gli accade".
Feedback di poco migliore, ma sempre insufficiente, quello della Gazzetta. "5,5. Spreca una buona occasione al 4', scatta e si incarta, ci prova ma fa confusione. Non trova il tempo del tiro a metà ripresa in una situazione comoda. Il cambio non stupisce". Insomma, ennesima brutta prova dall'attaccante, che sembrava essersi finalmente sbloccato. Le ultime performance hanno rappresentato un passo indietro.