Lazio, Cardone: "Romagnoli? Per Sarri è intoccabile. Su Toth..."

© foto di www.imagephotoagency.it

Ospite ai microfoni di Radiosei, Giulio Cardone si è soffermato sul mercato della Lazio, facendo il punto sulla trattativa per Alex Toth e sugli interessi dall'estero per Romagnoli, Cancellieri e Tavares. Queste le sue parole:

“Toth? L’offerta di 12 milioni la stanno valutando, vediamo se si trova l’accordo; sono preoccupato dall’inserimento del Bournemouth. Si è colpevolmente perso tempo, vediamo se nonostante la concorrenza la trattativa andrà in porto".

"Perdere Romagnoli per un indennizzo ridicolo sarebbe grave, è stato chiamato da Mancini ma per Sarri è intoccabile e il tecnico lo ha ribadito anche ieri sera".

"Cancellieri e Tavares sono giocatori in uscita. Per Cancellieri il Brentford ha mandato osservatori anche ieri, ma l’offerta ancora non c’è. Vorrebbero arrivare a 15 milioni più bonus, la Lazio 15 li vuole fissi ma credo sia una trattativa da monitorare. Nuno riceverebbe di più dalla squadra di Conceicao, ma il Besiktas offre di più alla Lazio, credo comunque che da una delle due parti andrà”.