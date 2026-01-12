Lazio regina d'Europa per clean sheet: solo l'Arsenal condivide lo stesso primato

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - La vittoria di ieri sera al Bentegodi va ben oltre il semplice 1-0. Racchiude un numero che fotografa perfettamente la stagione della Lazio, la sua identità e una solidità ormai certificata: dieci clean sheet in venti gare di campionato. In pratica, una partita sì e una no la porta biancoceleste resta inviolata. La squadra di Sarri continua a offrire garanzie difensive di altissimo livello, tanto da entrare in una dimensione europea.

Nei cinque principali campionati del continente, infatti, nessuno ha fatto meglio: come sottolinea il Corriere dello Sport, la squadra di Sarri ha mostrato lo stesso rendimento dell’Arsenal, unico club a condividere questo primato. L’elenco delle gare chiuse senza subire reti è lungo e significativo: Verona all’andata, Genoa, Atalanta, Juventus, Pisa, Cagliari, Lecce, Parma, Cremonese e ora di nuovo Verona. Campi diversi, partite diverse, momenti differenti della stagione, ma sempre la stessa risposta: compattezza, attenzione e spirito di sacrificio.

Un risultato che certifica la crescita di un reparto capace di trovare continuità e certezze, soprattutto nelle sfide più sporche, quelle che richiedono pazienza e nervi saldi. Al Bentegodi il simbolo della serata è stato Mario Gila. Premiato come MVP al termine del match, lo spagnolo è stato un muro invalicabile, leader insieme al “gemello” Romagnoli di una linea difensiva che non ha mai perso equilibrio né lucidità.