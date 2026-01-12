Serie A, prosegue la ventesima giornata: le due sfide in programma
Dopo le sfide del sabato e della domenica, la ventesima giornata di avvicina alla sua conclusione. All'appello mancano solamente quattro squadre, e dunque due partite, che si giocheranno tra il pomeriggio e la sera di oggi, 12 gennaio. Alle 18.30 sarà il turno di Genoa-Cagliari. De Rossi ospita Pisacane al Ferraris in una sfida tra due formazioni distanti solamente tre punti in classifica.
L'ultimo incontro del primo turno del girone di ritorno si giocherà, invece, alle 20.45 e coinvolgerà la Juventus e la Cremonese. I bianconeri, in caso di successo, raggiungerebbero la Roma in classifica, reduce dalla vittoria contro il Sassuolo. Il gruppo di Nicola, invece, può superare Sassuolo e Torino nel caso in cui dovesse ottenere i tre punti all'Allianz Stadium.