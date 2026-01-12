Toth, la Lazio alza l'offerta e attende il Ferencvaros: i dettagli
12.01.2026 09:50 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Dopo l'acquisto di Taylor, la Lazio continua a lavorare su più tavoli. Uno, senz'altro, è dedicato all'operazione Toth. Come riferisce Il Messaggero, la dirigenza biancoceleste ha alzato la propria offerta, arrivando a 12 milioni. Nella giornata di oggi è attesa la risposta del Ferencvaros (che originariamente ne pretendeva 16 più bonus).
Attenzione, però, come già riportato nella giornata di ieri, alla concorrenza del Bournemouth a cui il centrocampista ungherese avrebbe già dato il proprio benestare. L'agente Bence Papp non si è ancora sbilanciato sul futuro del suo assistito, attualmente in ritiro per la partita d'Europa League e l'inizio del campionato.