Lazio - Como, le probabili formazioni: Sarri riflette sull'undici
Dopo la vittoria contro il Verona, la Lazio torna all'Olimpico e ospita il Como. Sarri dovrà ancora fare a meno di Patric (lesione al polpaccio) e molto probabilmente anche di Dele-Bashiru e Dia, impegnati in Coppa d'Africa. Sono entrambi in semifinale, dalla prossima settimana dovrebbero rientrare. Di fronte a Provedel va verso la conferma la difesa composta da Marusic, Gila, Romagnoli e Pellegrini. A centrocampo può recuperare Basic, che ha saltato la gara del Bentegodi per un problema all'adduttore (escluse lesioni). Parte comunque in vantaggio Taylor per giocare insieme a Cataldi e Vecino; Rovella non è ancora pronto per partire da titolare, andrà in panchina. In attacco si rivedrà Zaccagni, che ha scontato il turno di squalifica. Prenderà posto a sinistra, con Noslin al centro e uno tra Isaksen e Cancellieri a destra.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Vecino, Cataldi, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Provstgaard, Lazzari, Hysaj, Nuno Tavares, Rovella, Belahyane, Cancellieri, Pedro, Ratkov. All.: Sarri.
COMO (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Diego Carlos, Kempf, Alberto Moreno; Da Cunha, Perrone; Vojvoda, Nico Paz, Rodriguez; Douvikas. All.: Fabregas.