MIXED ZONE - Lazio, Isaksen: "Puntiamo all'Europa. Taylor e Ratkov sono forti"

Dopo la vittoria contro il Verona, l'esterno della Lazio Gustav Isaksen ha parlato in zona mista direttamente dallo stadio Bentegodi. Di seguito le sue dichiarazioni.

"Contava solo vincere, c’è stato un momento in cui non abbiamo trovato la vittoria. È sicuramente un regalo per il mister. L’assenza del gol? Non so spiegarmelo, ma sono felice che arrivino le occasioni perché di conseguenza lo faranno anche i gol. Mi sento in fiducia, ovviamente manca qualità davanti alla porta ma sono sicuro stia arrivando".

"Cosa cambia con Ratkov? Anche io devo imparare a conoscerlo, scoprire quali sono le sue forze e le sue qualità. Ma si vede che è forte, sarà un grande attaccante per noi. Si vede anche con Taylor, ha qualità con entrambi i piedi. Sono giocatori forti che aiuteranno la squadra. L’Europa rimane il nostro obiettivo, vogliamo vincere contro il Como anche se non sarà facile. Stanno facendo un bel campionato ma dobbiamo essere pronti perché quella gara può cambiare la stagione. I tifosi? Nonostante i risultati sono sempre lì per noi, è un onore giocare per loro. Vogliamo regalargli punti, a partire da lunedì”.