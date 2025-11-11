Ex Lazio | Mancini voleva la Juve: il retroscena con Spalletti
11.11.2025 14:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Roberto Mancini torna in panchina: sarà il nuovo allenatore dell'Al Sadd. L'ex ct della Nazionale italiana ha accettato l'offerta del club qatariota per un contratto di sei mesi, fino a giugno, con un ingaggio da 4,5 milioni di euro, come riportato da Il Messaggero.
L'ex calciatore della Lazio però voleva tornare in Italia e in Serie A. Secondo quanto raccontato dallo stesso quotidiano, infatti, dopo l'esonero di Tudor aspettava la chiamata della Juventus, che poi ha virato su Spalletti.
Nei mesi scorsi, inoltre, Mancini ha anche rifiutato il corteggiamento del Nottingham Forest in Premier League.
