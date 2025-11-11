Lazio, un ex va all'Atalanta: sarà nello staff di Palladino
L'Atalanta ha annunciato il suo nuovo allenatore, dopo l'esonero di Ivan Juric. A prendere il posto del tecnico croato sulla panchina della Dea sarà Raffaele Palladino, l'anno scorso alla guida della Fiorentina.
PELUSO ALL'ATALANTA - Nel comunicato con il quale la società bergamasca ha annunciato l'arrivo di Palladino, ha comunicato anche lo staff che lo accompagnerà in questa nuova avventura e tra i tanti nomi figura anche quello di Federico Peluso. L'ex difensore è cresciuto nel settore giovanile della Lazio, tra il 1998 e il 2001, e non ha mai nascosto la sua fede biancoceleste.
"Lo seguiranno in nerazzurro Stefano Citterio (allenatore in seconda), Federico Peluso (collaboratore tecnico), Fabio Corabi (preparatore atletico), Nicola Riva (collaboratore preparatore atletico), Andrea Ramponi (match analyst) e Mattia Casella (match analyst). Raffaele Palladino si avvarrà anche dei seguenti collaboratori già presenti sin da inizio stagione: Cristian Raimondi (collaboratore tecnico), Marco Savorani (preparatore dei portieri), Sabino Oliva (collaboratore preparatore dei portieri), Marcello Iaia (specialist analyst of performance), Stefano Brambilla (match analyst) e Andrea Vigni (collaboratore preparatore atletico)".