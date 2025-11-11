Lazio| Mattei, la società e la questione arbitri: le parole
Raggiunto dai microfoni di Radiosei Stefano Mattei ha detto la sua su un tema caldissimo in casa Lazio: quello del mercato di gennaio: "Il comunicato vero sulla chiarezza, sul futuro della Lazio, non arriva, in quel caso cala il silenzio. Non si sa come potrà muoversi la Lazio a gennaio, quindi si poteva fare un comunicato su argomenti che interessano, tipo questo. Lotito agisce per i propri interessi, se poi coincidono con quelli della Lazio bene".
"La Lazio è stata spesso non salvaguardata dagli arbitri e la società è stata in silenzio; poi per un intervento chiaro di Sarri, e sottolineiamo che lui ha premesso che l’arbitro non ha inciso sul risultato, è stato fatto un comunicato".
"Il Pisa, il primo ottobre, fece un duro comunicato contro gli arbitri dopo la gara con la Fiorentina: ecco come si muovono le società che pensano al club. Lotito si muove per migliorare la sua posizione, non quella della Lazio".
