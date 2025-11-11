Diciotto anni senza Gabriele Sandri: il ricordo della società
Sono passati diciotto anni quando Gabriele Sandri, che si stava recando a Milano per assistere a Inter-Lazio, venne ucciso mentre dormiva in auto
11.11.2025 10:15 di Chiara Scatena Twitter: @@ChiaraScatena
11 novembre 2007 - 11 novembre 2025. Sono passati diciotto anni dalla tragica scomparsa di Gabriele Sandri, ucciso per mano del carabiniere Luigi Spaccarotella che, a seguito di alcuni scontri tra tifosi fuori dall'autogrill Badia al Pino, sparò un colpo di pistola che colpì il povero 26enne che dormiva in auto. Un omicidio a tutti gli effetti che ha scosso gli animi del mondo del calcio, della politica e non solo.
Di seguito il ricordo della società sui social:
11.11.2007— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) November 11, 2025
Gabriele sempre con noi pic.twitter.com/DIRDa5gm4l