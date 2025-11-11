Lazio, Lotito-Flaminio: si attende il parere legale sul diritto di superficie
Alessandro Onorato, assessore allo Sport, alla Moda, al Turismo e ai Grandi Eventi del Comune di Roma, ieri ha parlato dello stadio Flaminio, spiegando che a breve potrà esserci un incontro con Lotito: "Entro Natale per forza".
Come sottolinea il Corriere dello Sport, il progetto per la riqualificazione del Flaminio, presentato dalla Lazio, è complesso e ancora in fase di valutazione da parte delle istituzioni. Il nodo principale riguarda le verifiche dell’Avvocatura comunale sulla richiesta di Lotito di ottenere i diritti di superficie.
Solo dopo il parere legale si potrà procedere con la formalizzazione del progetto definitivo e con l’eventuale avvio dei lavori. Se venisse accolta questa sua richiesta sarebbe più facile accendere il mutuo e in più, patrimonializzare lo stadio.
L’idea resta quella di un restyling totale preservando il valore storico del monumento disegnato da Nervi ma adattarlo agli standard europei: capienza ridotta ma all’avanguardia, sostenibilità ambientale, spazi commerciali e sportivi.