Sabatini elogia Conte e se la prende con gli allenatori 'scarsi'
Le parole dell'ex direttore sportivo in merito alla polemica scaturita dopo le parole di Conte a seguito del ko contro il Sassuolo
11.11.2025 11:45 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Intervistato da Tuttosport Walter Sabatini ha detto la sua su questa prima parte di stagione soffermandosi anche sulla lotta scudetto.
"Dopo la sosta la corsa entrerà sicuramente nel vivo. Quella che mi intriga di più è la Roma, in cui vedo miglioramenti ogni domenica. Ma non cambio idea sui reali valori del campionato: l’Inter ha la squadra più forte, l’organico più completo di tutti".
Sulla questione Napoli-Conte invece: “Non vedo i problemi che descrive Conte. Conte difficile da gestire? No, io amo gli allenatori rompiscatole e bravi. Io ce l’ho con quelli scarsi".
