Lazio, emergenza quasi finita: Tavares recupera, Rovella incerto
RASSEGNA STAMPA - Buone notizie per Sarri: oltre a Castellanos, anche Tavares è vicino al rientro. Il comunicato della società parlava di una lesione di basso grado al soleo sinistro, mentre il tecnico si riferiva ad un semplice affaticamento: in ogni caso, i tempi sono maturi per il ritorno in campo. Nelle ultime settimane Marusic è stato titolare fisso, adattato a destra o sinistra in base all’impiego di Lazzari o Pellegrini, ma con il ritorno di Tavares, le soluzioni sulle fasce torneranno ad essere abbondanti.
Servirà invece più pazienza per Cancellieri, fermo per una lesione miotendinea di secondo grado alla coscia sinistra, e per Rovella, il cui caso resta un’incognita. Il centrocampista ha scelto la terapia conservativa per risolvere la pubalgia e soltanto aumentando i carichi di lavoro si capirà se il dolore sarà scomparso. In caso contrario, dovrà ricorrere all’operazione chirurgica, con tempi molto più lunghi. Da qui alla ripartenza della Serie A il quadro sarà più chiaro.
Restano fuori ancora - dal campo e dalla lista di Serie A - anche Dele-Bashiru e Gigot, con quest’ultimo reduce da un intervento alla caviglia.
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.