Milan-Lazio, che risposta dei laziali! I tagliandi venduti
La Lazio, dopo la sconfitta contro l'Inter, approfitterà di questa sosta delle Nazionali per recuperare le energie, gli infortunati e continuare a costruire il proprio percorso in attesa di quanto avverà nel corso del mercato di gennaio.
Domenica, 23 novembre, la squadra di Maurizio Sarri scenderà in campo contro il Lecce per la dodicesima giornata di Serie A, per poi tornare in trasferta a Milano per la sfida contro il Milan di Massimiliano Allegri.
TAGLIANDI VENDUTI - Proprio in vista della partita di sabato 29 novembre, alle ore 20.45, i tifosi laziali hanno dato l'ennesima grande risposta. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, infatti, a due settimane dalla partita di San Siro sono già stati staccati 1385 tagliandi. Un dato importante che dimostra l'affetto dei tifosi biancocelesti alla squadra, al di là del risultato sportivo.