Lazio, è il compleanno di Conceicao: gli auguri della società
La Lazio, con una storia pubblicata su Instagram e un messaggio sul proprio sito ufficiale, ha voluto augurare un buon compleanno a Sergio Conceicao, ex esterno biancoceleste, che oggi compie 51 anni. Il portoghese, nell'arco della sua carriera, ha vestito 113 volte la maglia della Lazio, segnando 11 gol e vincendo: 1 scudetto, 1 Supercoppa Italiana, 1 Coppa Italia, 1 Coppa delle Coppe e 1 Supercoppa Europa.
COSA FA OGGI CONCEICAO? - Dopo la sua recente esperienza al Milan, oggi Conceicao sta allenando l'Al Ittihad in Arabia Saudita. In Saudi Pro League occupa l'ottava posizione in campionato, con 11 punti conquistati in 8 partite.