Lazio, è il compleanno di Conceicao: gli auguri della società

Nel giorno del suo compleanno, la Lazio ha fatto i propri auguri alla leggenda biancoceleste Sergio Conceicao, oggi allenatore in Arabia Saudita
15.11.2025 21:00 di  Niccolò Di Leo  Twitter:    vedi letture
La Lazio, con una storia pubblicata su Instagram e un messaggio sul proprio sito ufficiale, ha voluto augurare un buon compleanno a Sergio Conceicao, ex esterno biancoceleste, che oggi compie 51 anni. Il portoghese, nell'arco della sua carriera, ha vestito 113 volte la maglia della Lazio, segnando 11 gol e vincendo: 1 scudetto, 1 Supercoppa Italiana, 1 Coppa Italia, 1 Coppa delle Coppe e 1 Supercoppa Europa

GLI AUGURI DELLA LAZIO A CONCEICAO - "Tanti auguri a Sergio Conceicao!  L’ex centrocampista biancoceleste oggi compie 51 anni. Due stagioni e mezza con la maglia della Lazio per Sergio Conceicao. Il centrocampista portoghese ha disputato 113 gare in campionato, realizzando 11 reti, con l`Aquila sul petto. In biancoceleste, ha conquistato cinque trofei: una Supercoppa italiana, una Coppa delle Coppe, una Supercoppa europea, uno Scudetto ed una Coppa Italia".

COSA FA OGGI CONCEICAO? - Dopo la sua recente esperienza al Milan, oggi Conceicao sta allenando l'Al Ittihad in Arabia Saudita. In Saudi Pro League occupa l'ottava posizione in campionato, con 11 punti conquistati in 8 partite. 

