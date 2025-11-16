Italia - Norvegia, le probabili formazioni: Zaccagni a riposo
La vittoria della Norvegia sull'Estonia ha condannato l'Italia a disputare i playoff Mondiali, rendendo vano il successo azzurro sul campo della Moldavia. Nell'ultimo match del Gruppo I di qualificazione, la Nazionale ospiterà a San Siro proprio Haaland e compagni, in un match che, dato la praticamente assente posta in palio, potrà solamente servire ad alzare il morale del gruppo in vista degli spareggi di marzo.
All'Italia, infatti, servirebbe una vittoria con almeno 9 gol di scarto contro per accedere direttamente alla fase finale della Coppa del Mondo, ipotesi remota, per non dire impossibile, esclusa dallo stesso ct Gattuso. Di seguito le probabili formazioni della sfida, in programma alle 20:45 di domenica 16 novembre.
ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni; Politano, Barella, Locatelli, Frattesi, Dimarco; Retegui, Esposito. Ct: Gennaro Gattuso.
NORVEGIA (4-4-2): Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe; Bobb, Berge, Berg, Nusa; Sorloth, Haaland. Ct: Ståle Solbakken