Totti, la lite e il trasloco: le accuse del padrone di casa
Francesco Totti e il proprietario dell'attico in cui abitava si parlano solo tramite avvocati: l'ex Roma e Noemi Bocchi hanno deciso di traslocare.
16.11.2025 11:00 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
La lite non è ancora arrivata davanti a un giudice, ma poco ci manca. Per il momento Francesco Totti e il proprietario dell’attico in cui abitava si parlano solo attraverso gli avvocati. Come racconta il Messaggero, l’ex capitano della Roma viveva con la compagna Noemi Bocchi in un appartamento da 270 metri quadrati all’ultimo piano di un palazzo in piazza Stefano Jacini, a Roma Nord. La coppia era in affitto da tre anni, finché hanno preso la decisione drastica di traslocare a causa... CLICCA TRA LE FRECCE PER L'ARTICOLO COMPLETO > TOTTI <
Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.