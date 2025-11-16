WOMEN - Derby mai visto: Roma-Lazio (ora) è uno show d'alta quota

Oggi al Centro Sportivo Tre Fontane (fischio d'inizio alle 15.30) sono attesi più di duemila spettatori per il derby Roma-Lazio femminile.

RASSEGNA STAMPA - Stavolta Roma-Lazio Women è una sfida d'alta classifica. Non a caso, oggi al Tre Fontane (fischio d'inizio alle 15.30) sono attesi più di duemila spettatori. La Roma per staccare il Como, ora primo a 12 punti), la Fiorentina e il Milan. La Lazio per l'aggancio in vetta.

Giugliano e compagne sono ancora prime nonostante il recente doppio KO in campionato e Champions League. I precedenti sorridono alle giallorosse, che non hanno mai perso nei quattro confronti in Serie A contro le cugine, e neppure nella recente sfida di Coppa di Lega. "La Lazio ha perso il derby in Coppa e sicuramente vorrà rifarsi. Noi veniamo da due sconfitte, quindi dentro questa partita ci sono tanti ingredienti. Cercheremo di dare ancora di più di quello che stiamo dando, fare qualcosa di ancora più decisivo per portare a casa un risultato a cui teniamo tantissimo", le parole di Rossettini alla vigilia. Ancora: "Questo derby sarà diverso perché si giocherà al Tre Fontane. Saremo in casa, davanti al nostro pubblico, che vogliamo premiare per l’affetto che ci dimostra ogni volta. Sarà ancora più bello".



Fronte Lazio, riporta Corriere dello Sport, Grassadonia deve ancora fare i conti con le assenze pesanti. Il bilico c'è di nuovo Le Bihan. "Mi aspetto comunque di trovare continuità, sempre più fiducia e sicurezza", le parole del tecnico ai microfoni ufficiali. Poi ha ricordato al gruppo la sconfitta nella semifinale di Women's Cup: "In quella partita la Roma è stata nettamente superiore. Sono passati tre mesi, vogliamo giocarcela nel migliore dei modi. Dobbiamo gestire bene le emozioni, spero che quel precedente ci serva da lezione. Se la mia squadra sta in campo centrata, può giocarsela con tutte".

Sul derby si è espressa anche Martina Piemonte, come anticipato. L'attaccante, decisiva col suo gol a Napoli nell'ultima giornata, ha detto: "Segnare è il mio lavoro, ci abbiamo creduto fino alla fine. Giocare il derby è bellissimo, una cosa molto emozionante. Sono a mille, non vedo l’ora, però stavolta vogliamo portarci a casa il risultato. Sarà una rivincita a livello di orgoglio. La sfida di Coppa ci ha segnato, è stato un brutto scivolone, ci siamo rialzate e ora siamo più forti di prima. La stessa cosa è successa dopo il ko con il Milan".