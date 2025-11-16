Italia - Norvegia, dove vedere il match in tv e in streaming
L'accesso dell'Italia al prossimo Mondiale passerà dai playoff. La vittoria per 0-2 ottenuta sul campo della Moldavia non è bastata agli azzurri che, complice il successo della Norvegia contro l'Estonia, chiuderanno il Gruppo I di qualificazione al secondo posto e saranno costretti a disputare per la terza volta consecutiva gli spareggi.
Per chiudere definitivamente il proprio girone, selezione allenata da Gattuso affronterà proprio la nazionale scandinava, in un match che avrà poco da dire dal punto di vista della posta in palio. Per accedere direttamente alla fase finale della Coppa del Mondo, infatti, l'Italia dovrebbe battere la Norvegia con almeno 9 gol di scarto, risultato altamente improbabile, per non dire impossibile, visto il rendimento mostrato da Haaland e compagni durante queste qualificazioni.
DOVE VEDERE ITALIA - NORVEGIA - La sfida andrà in scena domenica 16 novembre a San Siro, con fischio d'inizio fissato per le 20:45. Sarà possibile seguire il match in diretta tv e in chiaro su Rai 1, mentre per vederlo in streaming basterà accedere alla piattaforma Raiplay.