Italia - Norvegia, Adani provoca e sfotte Haaland! Il commento

Pio Esposito ha sbloccato la gara tra Italia e Norvegia. In telecronaca Adani si è rivolto ad Haaland, che alla vigilia aveva ammesso di non conoscerlo.
16.11.2025 21:30
"A essere onesto non conosco molto di lui, forse mi mangeranno per queste parole ma quando giochi per l'Italia devi avere qualità. E devi averle anche quando giochi per l'Inter, è così", aveva detto Erling Haaland alla vigilia di Italia - Norvegia riguardo Pio Esposito.
Ed è stato proprio l'attaccante dell'Inter a sbloccare la gara di San Siro. A seguito del gol Lele Adani, in telecronaca su Rai 1, non ha dimenticato le parole del centravanti del Manchester City e si è rivolto proprio verso di lui.
Per questo infatti l'ha provocato urlando: “E adesso, caro Erling, lo conosci o no Pio?”.
